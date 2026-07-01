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Le beau message d'adieu de Gonçalo Ramos

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Le beau message d'adieu de Gonçalo Ramos

Sortez les mouchoirs. Officiellement transféré à l’AC Milan ce mardi, Gonçalo Ramos a publié un long message d’adieu à l’attention des supporters du PSG sur ses réseaux sociaux. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi », a notamment écrit l’attaquant portugais.

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Un discours qui verse ensuite dans l’émotion pour le double champion d’Europe. « Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon coeur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon coeur et dans celui de ma famille. »

Rentrons, il pleut.

Gonçalo Ramos, l’art de partir au sommet

TB

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