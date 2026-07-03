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Akliouche fait les yeux doux au PSG

TM
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Akliouche fait les yeux doux au PSG

L’appel du pied. Lors d’un entretien pour Le Figaro, Maghnes Akliouche a encore été questionné sur son potentiel transfert au PSG. Si en conférence de presse, l’ailier de l’AS Monaco avait assuré il y a quelques jours qu’il préférait « rester focus sur cette compétition », ce dernier a été un poil plus loquace dans cet entretien. « L’intérêt du PSG ? Forcément c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi. »

La porte est ouverte

Formé à l’AS Monaco, l’international français (10 sélections, 1 but) pourrait profiter du départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, et de la probable vente de Lee Kang-in pour rejoindre l’équipe de Luis Enrique dans les prochaines semaines. Déjà intéressé par le joueur la saison dernière, le club de la capitale avait discuté avec le club du Rocher pour un montant de 70 millions d’euros.

Avec la nouvelle dimension prise par l’attaquant ces derniers jours, le prix pourrait être plus élevé. Mais avant cela, Akliouche, qui est sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2028, a rappelé son objectif principal : « J’ai envie de faire une belle Coupe du monde, de me concentrer sur ce rêve de gosse et d’être performant quand j’en aurai l’opportunité. »

Un petit but et c’est dans la boîte ?

Le top des flops de la saison de Ligue 1

TM

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