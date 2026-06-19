S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. I
  • France-Irak

Maghnes Akliouche privilégie le Mondial au PSG

SW
Réactions
Maghnes Akliouche privilégie le Mondial au PSG

Il faudra encore attendre. Tandis que son coéquipier de sélection Ibrahima Konaté est officiellement devenu un joueur du Real Madrid, Maghnes Akliouche temporise la situation bien que les rumeurs l’envoyant au PSG s’intensifient. « Je comprends que cette question vienne sur la table, mais pour l’instant je me concentre sur cette Coupe du monde, explique le Monégasque aux bouclettes parfaites. C’est la plus belle des compétitions et je suis content d’en faire partie. On va vraiment rester focus sur cette compétition. »

Une patience à toute épreuve

S’il n’est pas entré en jeu lors de la victoire des Bleus face au Sénégal (3-1), le milieu offensif de 24 ans ne s’impatiente pas pour autant, sortant un discours que DD pourra apprécier : « C’est une fierté d’être là, on est des compétiteurs et on se tient prêt pour chaque possibilité, on se doit de la saisir. On veut des minutes mais le plus important pour le groupe, c’est de travailler, être prêt, car tout peut arriver dans une compétition. »

Une mentalité qui plairait bien à un certain Luis Enrique.

 

SW

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Mag So Foot spécial C1 PSG "Après tant d'années..."

à partir de 5.50€



C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 19h
127
40
41
Revivez Suisse-Bosnie (4-1)
Revivez Suisse-Bosnie (4-1)

Revivez Suisse-Bosnie (4-1)

Revivez Suisse-Bosnie (4-1)
11
Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)
Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)

Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)

Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.