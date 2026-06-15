Mbappé n’a rien contre Nasser al-Khelaïfi

Mbappé le Parisien. Parti du PSG avec fracas il y a deux ans, Kylian Mbappé a longtemps semblé en gros conflit avec son ancien club. D’un point de vue administratif, c’est certain, d’un point de vue humain, peut-être un peu moins.

Nasser, « quelqu’un que j’estime »

Dans son interview accordée au Parisien, il s’est ainsi penché sur sa relation avec Nasser al-Khelaïfi. « Tout le monde ne retient que la fin, ce qui est normal parce que partir du PSG, c’est quasiment impossible. Je savais qu’en partant, je finirai dans cette situation, a-t-il précisé. Mais avant tout ça, je ne peux pas mentir, il a fait beaucoup de choses pour ma famille et moi. »

Revenant sur la fin de boudin en eau de boudin avec le club et ses salaires non-payés, il n’a d’ailleurs pas voulu jeter d’huile sur le feu : « Il ne faut pas tout confondre : Nasser est quelqu’un que j’estime. Parce que si aujourd’hui je suis au Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi ont une place centrale.» Pas si rancunier que ça finalement le Kyks.

Et puisqu’on était dans l’instant confession, il a même révélé qu’il allait se mettre à défendre, interrogé sur le sujet par son petit frère : « J’ai toujours été exigeant et je pense qu’il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là, a-t-il concédé. C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Tout ça doit commencer déjà avec cette Coupe du monde parce qu’on veut la gagner. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix. » Le message est passé.

Une interview à lire à tout prix !

Aux Bleus la rançon de la gloire ?