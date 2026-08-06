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Maghnes Akliouche va passer sa visite médicale avec le PSG

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Maghnes Akliouche va passer sa visite médicale avec le PSG

Maghnes acquis. Alors que le PSG a vendu Kang-in-Lee à l’Atlético de Madrid, son remplaçant Maghnes Akliouche est attendu ce jeudi avec ses agents pour passer sa visite médicale avec les double champions d’Europe et signer un contrat de cinq ans, rapportent RMC Sport et Le Parisien. L’AS Monaco s’est mise d’accord avec le nouveau club de son ailier pour une indemnité de transfert autour de 50 millions d’euros.

Des Bleus en bleu et rouge

Après Lucas Digne (pas encore officialisé), celui qui a fait les Jeux olympiques 2024 et le Mondial 2026 devient le deuxième international français (10 sélections) à rejoindre l’effectif parisien cet été et la troisième recrue en plus du jeune gardien italien Alessandro Longoni (18 ans).

On change peu une équipe qui gagne.

Akliouche envoie un émouvant message d'adieux aux Monégasques

NB

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