Le PSG établit un nouveau record

Même quand il n’y en a plus, il y en a encore. Pendant que la Coupe du monde bat son plein en Amérique du Nord, le Paris Saint-Germain continue de faire parler de lui et d’asseoir sa domination. Même indirectement. Le club de la capitale a établi un nouveau record dans la nuit de jeudi à vendredi à l’issue du seizième de finale entre le Portugal et la Croatie.

Huit buteurs différents

Avec le but libérateur inscrit au bout du bout du temps additionnel par Gonçalo Ramos face aux Vatreni, le PSG compte désormais huit buteurs différents dans ce Mondial : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye, João Neves, Nuno Mendes et donc Gonçalo Ramos.

Il s’agit tout simplement d’un nouveau record puisque selon Opta, jamais un club n’avait compté autant de buteurs en une seule édition dans l’histoire de la Coupe du monde. Alors oui, Gonçalo Ramos a rallié l’AC Milan depuis, mais la statistique prend en compte les clubs où évoluaient les joueurs avant le coup d’envoi du Mondial.

Les Rouge et Bleu battent ainsi les records du Bayern Munich et du FC Barcelone, qui comptaient respectivement en 2014 et en 2018 sept buteurs dans leurs rangs. Le nombre de joueurs différents par club ayant marqué en Coupe du monde :

Paris Saint-Germain : 8 en 2026

FC Barcelone : 7 en 2018

Bayern Munich : 7 en 2014

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Il y a le PSG et les autres.

Akliouche fait les yeux doux au PSG