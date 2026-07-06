Le PSG accélère pour un international français

Label France. Pendant que le transfert de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid est en excellente voie, le Paris Saint-Germain a déjà trouvé un remplaçant : Maghnes Akliouche. Associé au PSG sur ce mercato estival, l’international français (10 sélections) aurait trouvé un accord avec les Rouge et Bleu pour un contrat de 5 ans, selon RMC Sport.

Le PSG en contact avec Monaco

Les dirigeants parisiens auraient aussi entamé les négociations avec leurs homologues monégasques pour tenter de parvenir à un accord pour le transfert du petit prince du Rocher. L’été dernier, Paris s’était heurté aux exigences élevées du club de la Principauté.

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Actuellement aux États-Unis où il dispute la Coupe du monde avec les Bleus, Akliouche avait d’ailleurs lancé un bel appel du pied au PSG dans les colonnes du Figaro en fin de semaine dernière : « L’intérêt du PSG ? Forcément, c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi. »

Un beau chèque à venir pour soulager l’ASM.

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