Pronostic Argentine Égypte : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Argentine – Égypte : analyse complète, statistiques clés et conseils sur la victoire de l’Argentine et le pari « Argentine mène à la mi-temps » en Coupe du Monde.

Informations clés Argentine reste sur 5 victoires de suite, 14 buts marqués, 3 encaissés.

Égypte a marqué lors de ses 5 derniers matchs, mais 0 clean sheet sur la période.

Aucune confrontation récente entre Argentine et Égypte en compétition officielle.

Lionel Messi (Argentine) et Mohamed Salah (Égypte) sont les joueurs clés annoncés.

Argentine a mené à la mi-temps sur chacun de ses 5 derniers matchs.

Infos du match Stade Atlanta Stadium (Atlanta, GA, USA) — capacité 68 239 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée 8e de finale Entraîneur Argentine Lionel Scaloni Entraîneur Égypte Hossam Hassan

L’Argentine aborde ce huitième de finale de Coupe du monde forte d’une série impressionnante de cinq victoires consécutives, marquant 14 buts pour seulement 3 encaissés. La sélection de Lionel Scaloni n’a jamais été muette offensivement sur cette séquence et a réalisé trois clean sheets, mais a laissé entrevoir des fragilités lors du dernier match contre le Cap-Vert (3-2 après prolongation), où la solidité défensive a été mise à l’épreuve. Menée par Lionel Messi, l’équipe reste l’une des références du tournoi, mais la qualification difficile au tour précédent rappelle que rien n’est jamais acquis à ce stade. En face, l’Égypte a validé sa meilleure performance historique en Coupe du monde en atteignant les huitièmes, portée par un Mohamed Salah décisif. Les Pharaons affichent une attaque en réussite (11 buts en 5 matchs) mais n’ont pas réussi à garder leur cage inviolée une seule fois sur la période, chaque rencontre ayant vu les deux équipes marquer. Ce duel Argentine – Égypte oppose donc une Argentine offensive et expérimentée à une Égypte opportuniste, mais perméable.

Pour mieux comprendre les enjeux autour de l’arbitrage de cette rencontre, vous pouvez lire l’article consacré à la crainte de l’Argentine concernant l’arbitrage français et François Letexier : Coupe du monde 2026 – Avant l’Égypte, l’Argentine craint surtout l’arbitrage français et François Letexier.

Argentine favorite selon les données, mais vigilance sur la solidité défensive

Forme récente de l’Argentine

Date Domicile Score Extérieur Résultat 03/07/2026 Argentine 3-2 Cap-Vert W 28/06/2026 Jordanie 1-3 Argentine W 22/06/2026 Argentine 2-0 Autriche W 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie W 10/06/2026 Argentine 3-0 Islande W

Difficile de trouver une équipe plus régulière que l’Argentine sur cette séquence : cinq victoires, aucune défaite, et une attaque toujours efficace. La dernière sortie face au Cap-Vert a cependant mis en lumière quelques signes de fébrilité, avec deux buts concédés et une qualification arrachée seulement en prolongation. Auparavant, la phase de groupe avait été maîtrisée, avec trois succès et trois clean sheets. Lionel Messi reste le facteur X, encore buteur récemment. On note aussi que l’Argentine a mené à la pause lors de chacun de ses cinq derniers matchs, confirmant une capacité à entrer fort dans ses rencontres et à imposer son rythme dès la première période. Cette dynamique peut peser lourd dans ce Argentine – Égypte.

Forme récente de l’Égypte

Date Domicile Score Extérieur Résultat 03/07/2026 Australie 3-5 Égypte W 27/06/2026 Égypte 1-1 Iran D 22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte W 15/06/2026 Belgique 1-1 Égypte D 06/06/2026 Brésil 2-1 Égypte L

L’Égypte a trouvé des ressources pour s’extirper de plusieurs situations complexes. Les hommes de Hossam Hassan ont gagné deux fois à l’extérieur (Nouvelle-Zélande, Australie), mais n’ont jamais gardé leur cage inviolée. La tendance marquante : les deux équipes ont marqué lors de chacune des cinq dernières rencontres, preuve d’une défense vulnérable mais d’une capacité à répondre offensivement, portée par Mohamed Salah. La victoire prolifique contre l’Australie (5-3) témoigne de cette dynamique. Toutefois, la solidité défensive reste un point faible, avec au moins un but encaissé à chaque match. Dans ce Argentine – Égypte, l’efficacité offensive pourrait de nouveau s’illustrer.

Pour ceux qui s’intéressent à d’autres affiches de ces huitièmes de finale, retrouvez également notre analyse complète du pronostic Portugal Espagne en Coupe du monde 2026.

Le contexte du match et historique des confrontations

Argentine et Égypte ne se sont pas affrontées récemment sur la scène internationale officielle ou en amical. Ce huitième de finale de Coupe du monde s’annonce donc inédit et prometteur, chaque équipe souhaitant poursuivre son aventure.

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► Le pari « Argentine vainqueur » est coté à 1,38. Cette cote traduit une probabilité implicite d’environ 72 %, cohérente avec la série de cinq victoires consécutives de l’Argentine et l’absence de clean sheet pour l’Égypte sur la période récente. L’équipe de Lionel Scaloni s’est montrée percutante dès les premières périodes et n’a jamais laissé passer sa chance face à des adversaires moins expérimentés. Cependant, la fébrilité défensive vue face au Cap-Vert (2 buts encaissés, qualification en prolongation) et la capacité de l’Égypte à marquer à chaque match rappellent que ce pari n’est pas sans incertitude en cas de nouvelle baisse de régime argentine.

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Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Argentine mène à la mi-temps » est proposé à 1.75. L’Albiceleste a mené à la pause lors de chacun de ses cinq derniers matchs, tandis que la défense égyptienne a toujours cédé au moins une fois. Cette tendance, associée à la capacité de Lionel Messi à débloquer la situation rapidement, donne de la valeur à ce pari, même si le risque d’un début de match crispé en phase à élimination directe n’est jamais nul. Pour ce Argentine – Égypte, miser sur une entame de match dominée par l’Argentine semble cohérent avec les statistiques récentes.

Les paris sportifs relèvent de la probabilité, et chaque scénario reste ouvert jusqu’au coup de sifflet final. Miser de façon responsable demeure essentiel, aucune issue n’étant acquise d’avance dans ce format. Le Argentine – Égypte s’annonce donc ouvert et riche en suspense pour ce huitième de finale de Coupe du monde.

Avant l’Égypte, l’Argentine craint surtout l’arbitrage français