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Messi et Mbappé en randonnée

LB
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Messi et Mbappé en randonnée

Important les 10 000 pas par jour. Selon Opta, les deux meilleurs buteurs de ce Mondial 2026, Kylian Mbappé et Lionel Messi (sept buts) approchent tous les deux des 50% des minutes passées sur le terrain à marcher depuis le début de la compétition.

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Le numéro 10 argentin gagne tout de même la bataille avec 47% des minutes jouées à marcher, contre 45% pour Mbappé. Une économie physique pour parvenir à surgir aux moments opportuns et être décisif pour leur sélection en conservant le même niveau physique durant plus de 90 minutes.

Le secret pour marquer c’est donc de marcher.

Un tableau facile pour l’Argentine ?

LB

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