Un tableau facile pour l’Argentine ?

Il risque d’y avoir des jaloux. En cas de victoire face à l’Autriche ce lundi, l’Argentine, portée par un grand Lionel Messi lors de son entrée en lice, assurerait d’ores et déjà sa qualification pour les seizièmes de finale. Tout reste à faire, mais l’Albiceleste pourrait avoir un tirage plus que favorable pour le reste de la compétition, si elle terminait première du groupe J.

Selon le tableau de la BBC, qui change instantanément en fonction des résultats de ces phases de groupes, les protégés de Lionel Scaloni affronteraient le deuxième du groupe H, soit l’Uruguay, le Cap-Vert ou l’Arabie saoudite en seizièmes de finale. En cas de victoire, ce serait pour le moment l’Iran ou l’Australie en huitièmes avant de croiser le fer avec le Canada, la Belgique, la Colombie ou le Paraguay en quarts de finale.

Bien moins ouvert pour les Bleus

Pour l’équipe de France, actuellement deuxième de son groupe qui peut se qualifier dès ce lundi en cas de victoire face à l’Irak, le bracket est moins ouvert pour le moment. En seizièmes, ce serait une belle affiche contre la Côte d’Ivoire. Si la bande de DD renverse les Éléphants, il faudrait battre le Japon ou le Brésil en huitièmes.

En quarts de finale, les Bleus pourraient retrouver le Mexique, le Cap-Vert, l’Angleterre ou le Portugal. L’heureux qualifié de cette partie de tableau, qui serait le plus relevé du tournoi, affronterait alors l’Argentine en demi-finales.

« Si on veut gagner la Coupe du monde, il faut battre tout le monde. »

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