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Sondage : Qui de Kylian Mbappé et Lionel Messi va finir l’été meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde ?

SF
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Sondage : Qui de Kylian Mbappé et Lionel Messi va finir l&rsquo;été meilleur buteur de l&rsquo;histoire de la Coupe du monde ?

Un doublé pour Kylian Mbappé qui fait 14, un triplé pour Lionel Messi qui fait 16. Miroslav Klose sera bientôt dans le rétro du second, peut-être aussi du premier, mais lequel des deux anciens coéquipiers terminera l'édition 2026 comme meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde ?

C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 3j
127
1

SF

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C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 3j
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