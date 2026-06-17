Mondial 2026

Sondage : Qui de Kylian Mbappé et Lionel Messi va finir l’été meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde ?

SF le Mercredi 17 Juin à 05:00 1 Réaction

Un doublé pour Kylian Mbappé qui fait 14, un triplé pour Lionel Messi qui fait 16. Miroslav Klose sera bientôt dans le rétro du second, peut-être aussi du premier, mais lequel des deux anciens coéquipiers terminera l'édition 2026 comme meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde ?