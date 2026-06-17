Mbappé et Messi : la course aux étoiles

Trois ans et demi après la finale épique de 2022, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont rappelé que le temps n’a effacé aucune volonté de mener leur sélection le plus loin possible en Coupe du monde. Multi-buteurs lors de leur entrée en lice et à l’affût des records, les deux ex-coéquipiers au PSG se livrent un duel marquant l’histoire récente du Mondial, tout en le redéfinissant à leur manière.

Très exactement 1 093 jours n’auront pas suffi à séparer leurs destinées. Le 18 décembre 2022, Kylian Mbappé et Lionel Messi se livraient une baston mémorable en finale du Mondial qatari en se répondant tour à tour. Trois buts pour le premier, deux buts et un sacre mondial pour le second. Trois ans et demi plus tard, donc, séparés l’un de l’autre par 1 900 kilomètres et à quelques heures seulement d’intervalle, dans le cadre de leurs entrées en lice respectives de ce nouvel épisode nord-américain, les deux ex-coéquipiers au PSG ont donné une suite à leur grand duel : Mbappé a montré la voie à l’équipe de France face au Sénégal, quand Lionel Messi s’est chargé de soigner le retour des champions du monde en titre.

Deux buts pour le premier, trois pour le second, cette fois, mais qui laisse les deux sur un score de 5 buts lors de leurs deux dernières représentations mondiales. Un chassé-croisé digne d’une prédiction Bison Futé un 15 août, agrémenté d’une course folle à l’histoire. Les capitaines des sélections française et argentine se ruent à toute allure vers le record de buts que détenait jusqu’encore tard dans la nuit l’Allemand Miroslav Klose, avec ses 16 pions. L’exploit est déjà égalé par la Pulga, et suivi de près par le natif de Paris. Le cadre est bien en place, tout comme ce duel Mbappé-Messi qui postule naturellement celui du plus marquant de l’histoire récente de la Coupe du monde.

Effet de rareté

C’est autant excitant qu’anormal d’assister à cette course à distance entre deux carrières encore plus opposées que ce qu’elles n’étaient déjà en 2022. Les maillots de clubs ne sont plus les mêmes, Mbappé étant à 27 ans parti au Real Madrid en quête de gloire européenne, quand Messi tape ses derniers ballons à Miami, sous le soleil et dans la tranquillité de la MLS. C’est peut-être ça qui invisibilise d’ailleurs l’ampleur qu’est en train de prendre ce duel, tant le foot de clubs rythme l’actualité quotidienne. Les deux premières décennies des années 2000 ont vu progressivement s’installer la rivalité entre Lionel Messi (déjà lui) et Cristiano Ronaldo, avant d’être timidement reprise par un parallèle Kylian Mbappé (le voilà) et Erling Haaland (double buteur lui aussi, mais encore très loin de ses homologues en Coupe du monde) au relief beaucoup moins important. Et pourtant, c’est justement un fait qui, dans le foot de 2026, montre pourquoi nous avons cruellement besoin d’un effet de rareté pour susciter des émotions, dans un contexte grandissant d’indigestion footballistique. Pour preuve, les trois ans et demi de « mise en sommeil » de ce duel n’ont pourtant pas atténué sa hype aujourd’hui. D’autant que ce sera certainement le dernier. Prends ça, Gianni Infantino.

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Une course aux records, vraiment ?

Preuve de la stature du duel en cours, et de son importance dans cette récente histoire du Mondial, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont successivement ramené la coupe à la maison lors des deux dernières éditions. Ils font aussi évoluer ce qui « doit » être perçu comme une rivalité en simple duel cordial, en sachant que les deux hommes ont maintes fois communiqué un respect mutuel dans la presse. Une philosophie qui ne colle pourtant pas au style de la maison qui reçoit, au pays du soccer, du trashtalk et du clash. Pendant cette parenthèse soccer, les chaises balancées pendant le catch, les courses de Monster Truck et les rivalries qui rythment la NBA laissent place à deux types qui s’envoient des fleurs : « Messi c’est abusé, il fait tout bien », dira l’un, « Kylian, une bête sur le terrain », dira l’autre. Finalement, c’est le foot qui s’impose.

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De quoi reléguer (pour le moment) un certain Cristiano Ronaldo hors du débat, qui ne pèse pas bien lourd statistiquement et footballistiquement parlant avec 8 huit buts en 22 matchs de Coupe du monde, zéro en phase finale. Pourtant si chère à celui qui veut à tout prix atteindre les 1 000 buts en carrière avant de tirer sa révérence, la statistique n’est pas placée au centre du débat par nos deux intéressés : « Je pense que j’aurai le temps de penser à ce genre de choses plus tard, quand j’arrêterai de jouer », « Finalement, ce ne sont que des statistiques, rien de plus », répondent successivement Mbappé et Messi quant aux distinctions individuelles. La logique « américaine » voudrait qu’on les oppose, le football répond d’en profiter.

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