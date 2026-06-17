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Un Messi record entre doublement dans l'histoire du Mondial

JF
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Un Messi record entre doublement dans l'histoire du Mondial

À croire qu’il n’attendait que ça. Apparu en plein forme face à l’Algérie, Lionel Messi a rassuré toute la planète foot sur son état de santé. Intenable tout au long de la rencontre et auteur d’un triplé, il en a profité pour entrer dans le livre des records du Mondial.

Klose peut préparer sa bio Insta

À l’image d’Olivier Giroud avec Kylian Mbappé, Miroslav Klose peut déjà se préparer à modifier sa bio Insta. Meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, l’Allemand et ses 16 réalisations n’ont plus de marge sur Lionel Messi, désormais lui aussi à 16 buts au Mondial ! La Pulga n’a pas trainé pour éclabousser la compétition de son talent et égale donc l’ancien bomber dès son premier match dans le tournoi.

Mais ce n’est pas tout. Avec son apparition, plus que remarquée sur la pelouse du stade Arrowhead de Kansas City, l’Argentin est surtout devenu le premier joueur de l’histoire à disputer 6 (SIX) Coupes du monde en carrière. Un record, tout simplement, bientôt égalé par Cristiano Ronaldo.

La question est maintenant de savoir si le record de buts interviendra contre l’Autriche ou la Jordanie, et surtout avant ou après Kylian Mbappé.

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JF

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