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Nouveau carton des Bleus

LB
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Nouveau carton des Bleus

Carton plein. Les chiffres sont formels, avec 12,2 millions de téléspectateurs devant la victoire des Bleus face au Paraguay samedi soir (0-1), M6 signe donc un nouveau record pour un programme diffusé après 23h.

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Une domination sans partage

La 6 n’a laissé que des miettes à ses concurrents avec 76% des parts d’audience durant le match selon ses informations. Seul diffuseur non payant de la compétition en France, M6 diffuse 54 des 104 matchs organisés durant ce Mondial. Depuis le début de la compétition, le 19 juin dernier, la chaîne s’est classée troisième chaîne nationale au mois de juin grâce notamment aux matchs des Bleus qui ont rassemblé 14 millions de personnes pour le premier match face au Sénégal (3-1), 4,9 millions contre l’Irak (3-0), 13,7 millions face à la Norvège (1-4) et enfin 10,23 millions pour le 16e de finale contre la Suède (3-0).

Le meilleur pourrait encore rester à venir.

La presse internationale choquée par l’arbitrage contre la France... sauf au Paraguay

LB

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