Rayan Cherki : « Je ne savais pas qu’on pouvait faire une trentaine de fautes sans être sanctionnés »

L’Amérique du Sud, ce continent de poètes. Rayan Cherki n’a eu droit qu’à une poignée de minutes face au Paraguay ce dimanche (0-1), mais il a pu constater qu’il n’avait pas affaire à des enfants de cœur. Les hommes de Gustavo Alfaro ont multiplié les fautes et les petits gestes crapuleux tout au long de la rencontre, ce qui n’a visiblement pas dérangé le moins du monde l’arbitre, Ilgiz Tantashev. « On sait que quand on joue des équipes sud-américaines, elles ne sont pas là pour faire ami-ami sur le terrain », a déclaré Rayan Cherki sur Bein après la rencontre. « Ça nous tenait à cœur de faire un match comme celui-ci pour rappeler que l’équipe de France, c’est pas que du beau jeu, on est là même si c’est dur. »

Interrogé par le journaliste quant au fait de savoir si les joueurs avaient discuté du fait de « mettre les mains dans la merde », comme l’a déclaré Kylian Mbappé après le match, Rayan Cherki a embrayé : « Moi j’aurais pas dit (seulement) les mains, on plonge dedans ! On ne fait pas de détails. De toute façon, pour gagner une Coupe du monde, il n’y a pas de calcul à faire. »

🏆 #FIFAWorldCup 🎙️ Rayan Cherki : « Je ne savais que l’on pouvait faire 30 fautes sans prendre de carton. »#beINFWC2026 pic.twitter.com/Wc2Shw0FwC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2026

Statistique assez folle : malgré les fautes et les gestes parfois odieux – un coup de coude sur Kylian Mbappé notamment –, les Paraguayens n’ont pas récolté le moindre carton jaune, contrairement aux Bleus, qui ont vu Bradley Barcola, Manu Koné et Michael Olise être jaunis. « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je savais pas qu’on pouvait faire une trentaine de fautes sans être sanctionnés une seule fois. Ce n’est pas grave parce que nous avons gagné, on a été là où il fallait être. »

Les notes des Bleus contre le Paraguay