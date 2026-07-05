- Mondial 2026
- 8es
- Paraguay-France (0-1)
Les notes des Bleus contre le Paraguay
L’équipe de France a dû sortir le bleu de chauffe et aller au combat pour faire tomber un Paraguay qui n’était pas venu pour jouer au foot. Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et toute la bande ont gagné la bagarre (0-1).
Mike Maignan
Il a hésité à sortir son transat pour profiter du soleil, puis s’est dit qu’il risquait de voir 26 Paraguayens débarquer dans sa surface mettre des grands coups de pied dedans.
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Jules Koundé
Un match à Philadelphie le jour des 250 ans de l’Indépendance yankee ? Il en avait rêvé toute sa vie. En revanche, il ne pensait pas préparer sa reconversion pour la NFL.
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Dayot Upamecano
Dans un match où tout était permis dans le combat au corps à corps, il y en a au moins un qui s’est régalé. C’est possible de rejouer le Paraguay en quarts ?
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William Saliba
C’était pourtant le moment parfait pour venir mettre un grand coup de casque sur corner…
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Lucas Digne
Bien content d’avoir pu jouer à l’ombre. Mais il nous a quand même bien foutu les glandes.
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Manu Koné
Comment ça, la Serie A est un championnat dépassé ?
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Adrien Rabiot
Comment ça, la Serie A est un championnat dépassé ?
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Ousmane Dembélé
En cas de coup de chaud, voici quelques conseils santé : placer la personne à l’ombre ou dans un endroit frais, l’allonger, surélever ses jambes, la rafraîchir avec de l’eau tiède.
Autre solution : la remplacer par Rayan Cherki (84e), histoire de dribbler le thermomètre.
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Michael Olise
Palmarès des Paraguayens : ils ont réussi à énerver Michael Olise.
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Bradley Barcola
Pas sûr qu’au quartier, il aurait réussi l’exploit d’être le seul joueur averti (au moment de sa sortie) dans un match aussi sale.
Remplacé par Désiré Doué (61e), venu se faire découper pour sauver la patrie.
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Kylian Mbappé
90 minutes à rire à toutes les blagues du fou du bus par peur qu’il ne dégoupille vraiment. Terrifiant.
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Ilgiz Tantashev
La France entière a rêvé de lui faire avaler son sifflet. Malin, il avait tout anticipé en le faisant avant même le coup d’envoi.
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Par Tom Binet