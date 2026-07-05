Les notes des Bleus contre le Paraguay

Ousmane Dembélé

En cas de coup de chaud, voici quelques conseils santé : placer la personne à l’ombre ou dans un endroit frais, l’allonger, surélever ses jambes, la rafraîchir avec de l’eau tiède.

Autre solution : la remplacer par Rayan Cherki (84e), histoire de dribbler le thermomètre.