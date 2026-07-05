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Les notes des Bleus contre le Paraguay

Par Tom Binet
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Les notes des Bleus contre le Paraguay

L’équipe de France a dû sortir le bleu de chauffe et aller au combat pour faire tomber un Paraguay qui n’était pas venu pour jouer au foot. Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et toute la bande ont gagné la bagarre (0-1).

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Mike Maignan

Il a hésité à sortir son transat pour profiter du soleil, puis s’est dit qu’il risquait de voir 26 Paraguayens débarquer dans sa surface mettre des grands coups de pied dedans.

Note de la rédaction 6/10
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Jules Koundé

Un match à Philadelphie le jour des 250 ans de l’Indépendance yankee ? Il en avait rêvé toute sa vie. En revanche, il ne pensait pas préparer sa reconversion pour la NFL.

Note de la rédaction 6/10
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Dayot Upamecano

Dans un match où tout était permis dans le combat au corps à corps, il y en a au moins un qui s’est régalé. C’est possible de rejouer le Paraguay en quarts ?

Note de la rédaction 8/10
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Votre note /10

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William Saliba

C’était pourtant le moment parfait pour venir mettre un grand coup de casque sur corner…

Note de la rédaction 6/10
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Lucas Digne

Bien content d’avoir pu jouer à l’ombre. Mais il nous a quand même bien foutu les glandes.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

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Manu Koné

Comment ça, la Serie A est un championnat dépassé ?

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Adrien Rabiot

Comment ça, la Serie A est un championnat dépassé ?

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Ousmane Dembélé

En cas de coup de chaud, voici quelques conseils santé : placer la personne à l’ombre ou dans un endroit frais, l’allonger, surélever ses jambes, la rafraîchir avec de l’eau tiède.

Autre solution : la remplacer par Rayan Cherki (84e), histoire de dribbler le thermomètre.

Note de la rédaction 6/10
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Michael Olise

Palmarès des Paraguayens : ils ont réussi à énerver Michael Olise.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Bradley Barcola

Pas sûr qu’au quartier, il aurait réussi l’exploit d’être le seul joueur averti (au moment de sa sortie) dans un match aussi sale.

Remplacé par Désiré Doué (61e), venu se faire découper pour sauver la patrie.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Kylian Mbappé

90 minutes à rire à toutes les blagues du fou du bus par peur qu’il ne dégoupille vraiment. Terrifiant.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

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sifflet

Ilgiz Tantashev

La France entière a rêvé de lui faire avaler son sifflet. Malin, il avait tout anticipé en le faisant avant même le coup d’envoi.

Note de la rédaction 1/10
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