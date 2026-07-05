Didier Deschamps : « Je me serais passé des insultes du banc d’en face »

Il avait la chemise trempée et le rose aux joues : Didier Deschamps en conférence de presse d’après-match (Paraguay-France, 0-1), mesdames messieurs.

« Comme je l’ai dit aux joueurs, jusqu’à présent on était dans la facilité, c’est pas si mal de passer par là, a-t-il débuté. Après je ne vais pas critiquer l’arbitre : on finit le match avec trois cartons jaunes, bon… J’avais préparé les joueurs et heureusement, ils s’attendaient à ça. Je ne vais pas non plus critiquer le Paraguay, chacun joue comme il veut, même si je me serais bien passé des insultes du banc d’en face. L’important à la fin du match c’est « pas d’embrouilles, ne pas prendre de cartons, ne pas perdre de joueur ». C’est une équipe qui a totalement fait déjouer l’Allemagne, et il peut y avoir parfois un sentiment d’injustice. Après, ça reste de la littérature, parce qu’on est qualifiés. »

Soulignant que la vitesse des siens dans les transmissions avait probablement été affectée par la chaleur, le sélectionneur français a aussi claironné combien ce huitième de finale servirait « d’expérience » pour « beaucoup de joueurs dont c’est la première Coupe du monde », qu’il a parfois dû calmer depuis son banc, notamment lors de la pause fraicheur de la seconde période, où il haussa le ton.

Kylian ? Un dictateur ?

Enfin, amené à réagir aux propos de Kylian Mbappé, la Dèche a préféré dire que les Bleus avaient mis les mains dans « le cambouis », tout en louant l’attitude de son capitaine. « Kylian, il n’a pas changé. Vous le faîtes passer pour un dictateur… (en s’adressant au journaliste) Pas vous, hein, je ne veux pas vous attaquer. Il y a déjà eu assez d’agressions aujourd’hui. Depuis le premier jour où il est arrivé avec nous, il a cet esprit-là. Et quand il parle, il parle au nom d’un groupe. Il me fait aussi passer les doléances des joueurs autour de lui, qui ne sont pas forcément les siennes. Pour bien t’occuper des autres, il ne faut pas avoir de problème sur toi-même, et je parle en connaissance de cause, j’ai été capitaine. Et s’il y a bien un joueur qui n’a pas de problème avec lui-même, c’est lui.»

Road to quarts, et place à une vieille connaissance, le Maroc !

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