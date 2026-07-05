Guy Stephan se veut rassurant sur Aurélien Tchouaméni

L’art de parler pour ne pas dire grand chose. L’équipe de France doit faire sans Aurélien Tchouaméni ce samedi soir pour son huitième de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. « Il a un petit souci musculaire au niveau des adducteurs, même si c’est une zone un peu plus large, est venu détailler Guy Stephan auprès de M6 avant la rencontre. Il s’est fait ça pendant l’entraînement. Il va avoir des soins et quelques jours de repos, dire combien, c’est difficile aujourd’hui (samedi), mais on espère tous que ce ne sera pas long. »

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Le vice-capitaine reste incertain pour un éventuel quart de finale, si les Bleus se qualifiaient pour aller défier le Maroc jeudi soir à Boston. Un retour en quarts ? « C’est possible mais il n’y a pas de certitudes, évidemment, ne s’est pas étalé l’adjoint de Deschamps. Ce n’est pas quelque chose qui durera très longtemps. Mais on est aussi pris par le temps, l’éventuel match a lieu dans cinq jours. »

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