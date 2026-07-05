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Un Français au sifflet d'Argentine-Égypte

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Un Français au sifflet d'Argentine-Égypte

Les huitièmes de finale ne sont pas terminés pour tous les Français. Pour les Bleus de Didier Deschamps, c’est plié ; pour l’arbitre François Letexier, ça se passera ce mardi soir.

Le Breton a été désigné par la FIFA comme arbitre principal du match entre l’Argentine et l’Égypte, qui se disputera à Atlanta. Le Breton sera entouré de ses assistants, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, ainsi que des Norvégiens Espen Eskas et Isaak Bashevkin au poste de quatrième arbitre et à l’assistance vidéo.

Son troisième match de Coupe du monde

Le sifflet bien connu des pelouses des Ligue 1 a déjà dirigé deux rencontres dans cette Coupe du monde, sa première. Il avait arbitré deux matchs de la phase de poules, celui entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur le 15 juin et Cap-Vert-Arabie saoudite le 27 juin.

Attention à ne pas se faire tacler par Tony Chapron.

Messi et Mbappé en randonnée

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