La drôle de scène entre Messi et les joueurs du Cap-Vert

Un souvenir pour la vie. Les Cap-Verdiens étaient à deux doigts de réaliser un exploit monumental contre l’Argentine. Auteure d’un match de guerrier, la bande de Bubista s’est inclinée en prolongation contre l’Albiceleste en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Après la rencontre, Lionel Messi a livré son analyse du match aux journalistes.

« Messi, une photo s’il te plaît ! »

Lorsque la Pulga a terminé de répondre aux questions, plusieurs joueurs du Cap-Vert ont déboulé dans la zone mixte pour lui demander une photo. Habitué à répondre aux sollicitations, Messi, grand sourire, a alors posé avec les Requins bleus, également heureux de participer à un tel moment malgré la défaite difficile à avaler.

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Ils gardent le cap !

Vozinha : « Le Cap-Vert a fait jeu égal avec l'Argentine »