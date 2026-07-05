Le joli coup de pouce de la FIFA aux États-Unis

La règle c’est la règle, mais pas pour tout le monde. Ce Mondial est décidément plein de surprises. Alors qu’on peut envoyer des taquets à foison sans prendre de jaune, on peut désormais prendre un rouge… sans être suspendu au match suivant !

Un rouge = du sursis

Exclu en seizièmes de finale face à la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant des États-Unis Folarin Balogun sera tout de même disponible pour le huitième de finale de son pays face à la Belgique (2h dans la nuit de lundi à mardi). Le Monégasque écope d’une suspension d’un match avec sursis pendant un an.

Une décision assez surprenante prise par la commission de discipline de la FIFA, décidément bien indulgente, et qui s’appuie sur l’article 27, qui permet à cette dernière de transformer une suspension en sursis : « En vertu de l’article 27 du Code disciplinaire de la FDF, l’application de la suspension automatique de Folarin Balogun, joueur américain, est suspendue pour une période probatoire d’un an. »

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Voilà de quoi redonner le sourire à Mauricio Pochettino, passablement énervé par la suspension de son striker en conférence de presse. En espérant que tout le monde ait droit à ce privilège maintenant, même si on peut en douter.

LeBron James peut avoir le sourire !

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