La qualif’ de Team USA n’empêche pas Mauricio Pochettino de fustiger l’arbitrage

Si on leur lâchait aussi la grappe ? Après la qualification des États-Unis pour les huitièmes de finale de leur Mondial, après avoir battu la Bosnie (2-0), le sélectionneur Mauricio Pochettino était forcément satisfait en conférence de presse d’après-match. Enfin, pas totalement. L’Argentin a regretté l’expulsion de son attaquant star Folarin Balogun peu après l’heure de jeu, pour avoir écrasé le pied du défenseur bosnien Tarik Muharemović.

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« Il n’y a jamais carton rouge »

« Pour moi, il n’y a jamais carton rouge, j’ai revu l’action à la télévision et il n’avait absolument pas l’intention de marcher sur le joueur. C’est un geste tout à fait normal, qui s’est produit par accident », a estimé Pochettino. « Je pense qu’aujourd’hui, parmi toutes les décisions prises à 50/50, aucune n’a joué en notre faveur. » Des déclas sûrement motivées par la suspension à venir de l’un de ses cadres, auteur du premier but américain, et qui manquera donc le huitième de finale face à la Belgique dans la nuit de lundi à mardi prochain.

Entre lui et Rudi Garcia, l’arbitre aura du boulot.

A dix contre onze, les États-Unis passent une Bosnie faiblarde