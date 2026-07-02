La sortie incendiaire de Rudi Garcia sur le Sénégal

Il paraissait sans issue face à son équipe en train de couler contre le Sénégal, et pourtant ses Diables Rouges ont fini par l’emporter (3-2) pour se qualifier en huitièmes de finale. Dans un match où l’on attendait beaucoup de respect entre les deux sélectionneurs puisqu’ils se connaissaient déjà, l’ambiance aura été aux piques assassines. Quand Pape Thiaw n’a pas souhaité aller dans le détail, Rudi Garcia s’est montré très loquace après la rencontre.

« On connaît ces équipes, ils perdent la maîtrise tactique vers la fin du match »

Au micro de la RTBF, l’ancien connaisseur de la Ligue 1 tenait à dire qu’il avait tout prévu au sujet de cette opposition. Quitte à faire un portrait au vitriol des Lions de la Téranga : « On connaît ces équipes, ils perdent la maîtrise tactique vers la fin du match. »

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Alors qu’on ne sait pas encore ce qu’il voulait dire par « ces équipes », Roudi se montrera encore présomptueux : « A 2-0, on savait qu’ils feraient tout pour préserver leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça ! Parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont pris à 2-1, le match a changé d’âme. On a été capables d’égaliser. C’était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi justifié. »

Méthode Coué jusqu’au bout.