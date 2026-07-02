S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 16es
  • Belgique-Sénégal (3-2, AP)

Pape Gueye met la sélection entre parenthèses

MJ
10 Réactions
Pape Gueye met la sélection entre parenthèses

Perdre un match 3-2 après avoir mené 2-0 ne pouvait pas rester sans conséquence. Après l’élimination des Lions de la Teranga face à la Belgique en 16es de finale de la Coupe du monde, Pape Gueye a annoncé qu’il mettait la sélection entre parenthèses, à seulement 27 ans. Dans une story publiée sur Instagram, le milieu sénégalais a lâché un message assez clair : « Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination… mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. »

Le staff dans le viseur

Titulaire face à la Belgique, Pape Gueye avait déjà été l’un des hommes forts de la victoire contre l’Irak (5-0), avec un doublé qui avait relancé le Sénégal dans cette Coupe du monde. Mais la sortie de route face aux Diables rouges a visiblement laissé des traces.

Le message vise directement le staff de Pape Thiaw. En conférence de presse, le sélectionneur a justifié certains changements par l’état physique de ses joueurs. Sauf que Pape Gueye, sorti à la 66e minute, a tenu à démentir en zone mixte : « J’étais bien physiquement. Personne n’est venu me demander si j’étais fatigué ou non. » Ambiance.

Bon, au moins, cette fois-ci, les hommes de Pape Thiaw ne sont pas sortis du terrain. C’est déjà ça.

Pourquoi Lukaku n’a pas voulu tirer le penalty de la qualif ?

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 10 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
32
Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)
  • Mondial 2026
  • 16es
  • Belgique-Sénégal
Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)

Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)

Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

So Foot Hors-série spécial Afrique

à partir de 6.90€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous des sentiments amoureux pour Michael Olise ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
95
69
20
Revivez États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0)
Revivez États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0)

Revivez États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0)

Revivez États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0)
32
Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)
Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)

Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)

Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.