Pourquoi Lukaku n’a pas voulu tirer le penalty de la qualif ?

Romelu Lukaku a relancé la Belgique, mais il a préféré laisser quelqu’un d’autre finir le travail. Buteur à la 86e minute contre le Sénégal, alors que les Diables rouges étaient menés 2-0, l’attaquant belge a laissé Youri Tielemans tirer le penalty de la qualification en toute fin de prolongation. Résultat : but, victoire 3-2 et Belgique en huitièmes.

Après la rencontre, Big Rom a expliqué son choix. « J’allais frapper, mais je traverse encore des moments difficiles mentalement et je préférais que Youri tire. Ce n’est pas moi qui compte, c’est l’équipe qui doit gagner », a-t-il confié à la RTBF.

Lukaku encore marqué

L’attaquant de Naples sort d’une saison quasiment blanche en club et a aussi perdu son père, Roger Lukaku, en septembre dernier. Après la victoire, il lui a d’ailleurs rendu hommage : « C’est mon père de là-haut qui m’aide. » Entré à la pause, Lukaku a pourtant changé la dynamique belge. Il avait déjà pesé contre l’Égypte, marqué contre la Nouvelle-Zélande, puis encore contre le Sénégal.

Pas assez pour vouloir prendre le dernier penalty, mais largement assez pour rappeler que même cabossé, Romelu Lukaku reste capable de faire basculer un match.

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