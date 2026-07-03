Rudi Garcia tente d'éteindre l'incendie après ses propos polémiques sur le Sénégal

Les points sur les I, les barres aux T. Suite à ses propos polémiques à la fin de la rencontre Belgique-Sénégal, au terme de laquelle les Diables rouges ont arraché leur qualification pour les 8es après prolongations (3-2, a.p), Rudi Garcia a tenu à faire une mise au point. Le sélectionneur avait critiqué la stratégie défensive de ses adversaires et avait déclaré « connaître ce genre d’équipes ». Au lendemain de la victoire du Plat Pays, ce dernier a publié un long message sur ses réseaux sociaux pour clarifier sa position.

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« En aucun cas elle ne visait les équipes africaines »

« En parlant de « ces équipes-là », je sous-entendais les équipes qui n’ont pas l’habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau en Coupe du monde, a posé l’entraîneur français. En aucun cas elle ne visait les équipes africaines, et aurait pu tout aussi bien viser des équipes asiatiques, sud-américaines ou européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression. »

Suite à la victoire des Diables rouges, Opta avait publié une stat’ assez terrible pour Garcia : il est l’entraîneur ayant perdu le plus de matchs de Ligue 1 au XXIe siècle en ayant mené 2-0 (3 fois).

Vous avez déjà le scénario d’États-Unis-Belgique.