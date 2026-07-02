Rudi Garcia se prend un retour de bâton par une de ses propres statistiques

Optacle. Alors que la Belgique de Rudi Garcia a remonté un écart de deux buts en trois minutes en fin de match, pour finalement l’emporter 3-2 en prolongation contre le Sénégal en seizième de finale du Mondial, l’ancien entraîneur de Ligue 1 s’est permis une leçon de tactique: « On connaît ces équipes, ils perdent la maîtrise tactique vers la fin du match. À 2-0, on savait qu’ils feraient tout pour préserver leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça ! Parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont pris à 2-1, le match a changé d’âme. »

Ironie de l’histoire : Opta vient de publier une statistique montrant que Rudi Garcia est l’entraîneur ayant perdu le plus de matchs de Ligue 1 au 21e siècle en ayant mené 2-0 (3 fois).

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Mieux vaut se regarder dans le miroir et balayer devant sa porte avant de vendre la peau de l’ours.

Rudi Garcia a kiffé l'embrouille Tielemans-Trossard