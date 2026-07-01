Rudi Garcia et Pape Thiaw se connaissent très bien

Il était une fois à Saint-Étienne. Alors que la Belgique et le Sénégal s’affrontent en seizièmes de finale du Mondial ce mercredi, Rudi Garcia, le sélectionneur des Diables rouges, est revenu en conférence de presse d’avant-match sur le passé qui le lie à son homologue, Pape Thiaw.

Compliment sur compliment

« J’ai participé aux débuts pros de Pape Thiaw. J’étais dans le staff de Saint-Étienne et je m’occupais des jeunes. Il y avait des blessés et j’avais dit à Robert Nouzaret, l’entraîneur alors, que je salue : “Tu devrais regarder un jeune Sénégalais, il est très fort”, a expliqué le Français, pas peu fier d’avoir été visionnaire. C’était Pape. Il l’a fait monter et l’a gardé dès qu’il a vu son niveau. » Une amitié de longue date puisque le coach du Sénégal a effectué ses débuts sous le maillot vert en 1998, pour une seule rencontre seulement.

Rudi Garcia ne s’est pas arrêté là concernant le respect qu’il porte à la sélection sénégalaise et à son entraîneur. « On a beaucoup de fraternité, de complicité avec les joueurs sénégalais », a-t-il reconnu concernant la sélection. Selon lui, Pape Thiaw est « un super joueur, une bonne personne et, en tant que coach, avec la victoire à la CAN, il a fait un super travail ». Bon, le Français n’a pour autant pas caché sa présumée supériorité en terminant sa réponse par un : « Mais là, je vais le battre. »

Il perd pas le nord, l’ancien Lillois.

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