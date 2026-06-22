« On va battre la Nouvelle-Zélande », la méthode Coué de Rudi Garcia

Un début de mauvaise blague belge.

Onze jours seulement après le début du Mondial, les Diables Rouges sont déjà sous pression, avec autant de points pris que de matchs joués, en l’occurrence deux. Face à l’Iran, les Belges ont manqué de tout. De l’inefficacité offensive à la fébrilité défensive, en passant par le manque d’idées à la création, les maux étaient grands. Auprès de BeIN Sports, Rudi Garcia a livré son analyse après la partie : « On a manqué d’efficacité. Je m’attendais à ce genre de match où on a 70 % de possession, où on tire et centre beaucoup. On n’a pas suffisamment mis le gardien en danger. Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes garçons, si ce n’est qu’on n’a pas été efficaces. Quand on a été réduits à dix, on a au moins été solides et on s’est procuré des occasions. C’est un départ de Coupe du monde diesel. »

Ce qui n’enlève pas pour autant son optimisme pour la suite : « Certains m’ont semblé un peu timorés. Ceux qui sont rentrés ont amené du dynamisme, de la fraîcheur. J’ai trouvé l’arbitre un peu permissif sur les cartons jaunes, mais ce n’est pas à cause de lui qu’on n’a pas gagné, on aurait dû faire beaucoup mieux. Il va falloir bien se reposer car trente minutes à dix, ça tape dans les organismes. J’ai confiance en mon équipe. On va battre la Nouvelle-Zélande, on aura cinq points, peu importe où on se trouvera le tout, c’est qu’on sorte de la poule. »

Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi prochain, 5 heures du matin, pour le verdict.