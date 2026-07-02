Folarin Balogun se prend pour LeBron James

Comme le rappelait Pawn Stars, célèbre émission du paysage audiovisuel américain, Christian Pulisic était considéré comme le « LeBron James du soccer ». Il faut dire que malgré ses brouilles avec Mauricio Pochettino, l’ailier Rossoneri se débrouille bien dans cette Coupe du monde, même s’il n’a pas encore été vu sur les feuilles de match. Mais le vrai franchise player de Team USA a l’air d’être Folarin Balogun. Déjà auteur d’un doublé contre le Paraguay, le Monégasque rempile avec un petit but plein de réussite en seizièmes contre la Bosnie-Herzégovine.

Mettre la Bosnie à genoux

Pour fêter ce pion, le grand ami d’Alex Iwobi s’est mis à lever les genoux en rythme. Une célébration tirée de la mythique montée de genoux de LeBron, qu’on appelle le « Silencer » pour des raisons assez claires. Pendant qu’il prépare son futur suite à son départ des Lakers, l’actionnaire des Reds s’est gratifié d’un petit tweet plein d’emotes, visiblement touché par l’hommage.

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De là à dire que Balogun est le GOAT du soccer, il n’y a qu’un pas…

Revivez États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0)