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Folarin Balogun explique son hommage au numéro 17

MBC
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Folarin Balogun explique son hommage au numéro 17

« J’ai montré le 17 parce que j’adore regarder D17 ». Non, Folarin Balogun n’est pas aussi nouille qu’Hatem Ben Arfa. Face au Paraguay, l’attaquant des États-Unis a célébré un de ses deux buts en montrant un t-shirt sous son maillot où il était écrit : « Merci 17 ».

Un bel hommage inattendu

Après le coup de sifflet final, Balogun a expliqué cette célébration. Personne sur cette Terre n’aurait pu le croire, mais ce n’est d’autre qu’un hommage au Nigérian Alex Iwobi, habitué à porter le numéro 17 depuis le début de sa carrière. « Quand j’étais à Arsenal, il était un mentor qui m’a aidé à me guider à un stade important de ma carrière. Ce but lui était dédié », a indiqué Balogun après la douche.

Un beau message pour un joueur sous les radars.

Non, Brad Pitt n’était pas au stade pour USA-Paraguay

MBC

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