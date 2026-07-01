S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 16es

En direct : États-Unis - Bosnie-Herzégovine (0-0)

Par Mathieu Plasse
Réactions
En direct : États-Unis - Bosnie-Herzégovine (0-0)
0 - 0

À jouer

Salut la compagnie ! Comment ça gaze ? Les seizièmes de finale continuent de battre leur plein sur le continent américain, et c'est d'ailleurs l'hôte que l'on va observer cette nuit ! 2 heures du matin, baie de San Francisco, gros test contre une Bosnie qui nous fait plus danser qu'enchanter par son jeu. 

 

Serait-ce encore un match à sens unique ? Rien n'est moins sûr !

Par Mathieu Plasse

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
32
Revivez Turquie - États-Unis (3-2)
  • Mondial 2026
  • Gr. D
  • Turquie-USA
Revivez Turquie - États-Unis (3-2)

Revivez Turquie - États-Unis (3-2)

Revivez Turquie - États-Unis (3-2)
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
La France démonte la Suède
  • Mondial 2026
  • 16es
  • France-Suède (3-0)
La France démonte la Suède

La France démonte la Suède

La France démonte la Suède

Boutique SO - Maillots

Coffret collector maillot « Diego Argentine » 86

à partir de 89€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous des sentiments amoureux pour Michael Olise ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
95
46

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.