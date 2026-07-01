- Mondial 2026
- 16es
En direct : États-Unis - Bosnie-Herzégovine (0-0)
Par Mathieu Plasse
Salut la compagnie ! Comment ça gaze ? Les seizièmes de finale continuent de battre leur plein sur le continent américain, et c'est d'ailleurs l'hôte que l'on va observer cette nuit ! 2 heures du matin, baie de San Francisco, gros test contre une Bosnie qui nous fait plus danser qu'enchanter par son jeu.
Serait-ce encore un match à sens unique ? Rien n'est moins sûr !
États Unis
Bosnie-Herzégovine
Par Mathieu Plasse