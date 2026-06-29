En plein direct, une journaliste américaine provoque la polémique en se moquant de la Bosnie

La prétention made in America : du grand art. Abigael Vélez, journaliste pour la chaîne locale ABC 7 Los Angeles, a provoqué une polémique en se moquant du futur adversaire des États-Unis, ce jeudi : la Bosnie. En se projetant sur le prochain match des hommes de Mauricio Pochettino, elle a perdu toute once d’humilité : « En parlant de la Bosnie, je ne pourrais pas la placer sur la carte. D’ailleurs, je ne connais rien de ce pays et je n’ai pas envie de savoir. » Difficile de faire plus américain comme réponse.

Elle a tout de même présenté ses excuses

Le mal est fait, mais Abigael Vélez a quand même présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux. Avec un brin de modestie cette fois-ci, la journaliste s’explique : « J’ai manqué de tact et c’était inapproprié. Je m’excuse auprès du peuple bosnien et de l’équipe de football de la Bosnie. La Coupe du monde est censée unir les peuples du monde, et mon commentaire n’a pas été dans cet esprit. »

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Les derniers qui se sont moqués de la Bosnie s’en souviennent encore.

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