Une image des Italiens célébrant la qualif de la Bosnie fait grand bruit

L’arrogance est un plat qui se mange froid et pas forcément avec du parmesan. Les Italiens ont arraché leur qualification en battant l’Irlande du Nord 2-0, puis – une fois douchés – ont serré le poing comme si c’étaient eux qui avaient marqué… le penalty de la Bosnie-Herzégovine. La télévision publique italienne, la RAI, a eu la bonne idée de filmer Di Marco et le staff au moment fatidique : la joie était totale, et peu dissimulée.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

C’est beau le fair-play

Cette image crée la confusion dans la Botte. Soit les Azzurri sont très heureux de retrouver à Zenica mardi prochain les copains d’Edin Džeko, buteur contre le Pays de Galles ce jeudi et ancienne terreur de Serie A. Soit au contraire, ils pensent que les hommes de Sergej Barbarez sont plus prenables que leur victime galloise du soir.

Dans les deux cas, ça annonce une finale bouillante.

Le calendrier des barrages du Mondial en Europe