La Ligue 3 aurait trouvé son diffuseur officiel

Ligue 3+. Selon les informations de L’Équipe, la plateforme de l’élite française Ligue 1+ a été choisie par la Fédération française de football pour diffuser la nouvelle compétition professionnelle, la troisième division française désormais dénommée Ligue 3 (ex-National), qui fait son apparition à partir de la saison prochaine.

Le quotidien sportif précise même que le contrat pourrait durer jusqu’en 2029 au moins alors que les derniers détails doivent encore être réglés entre les deux parties. Pour rappel, la FFF a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour inaugurer cette saison en consacrant onze millions d’euros. Les matchs devraient avoir lieu le jeudi soir et le samedi après-midi pour pouvoir s’intercaler entre les matchs de Ligue 1.

Par ailleurs, L’Équipe affirme que la situation n’a pas bougé pour la Coupe de France entre la Fédération française et France Télévisions, qui propose deux fois moins que son contrat annuel qui prend fin cette saison (4 contre 8 millions d’euros), tandis que BeIN Sports a fait l’inverse.

Bon sérieusement, comment on va l’appeler cette plateforme maintenant ?

Ousmane Dembélé, prolonger l’idylle plutôt que le contrat