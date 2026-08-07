Mika Godts a-t-il fait ses adieux à l’Ajax ?

Ce n’est qu’un au revoir. La future probable recrue du Paris Saint-Germain, Mika Godts (21 ans), a potentiellement disputé son dernier match avec l’Ajax Amsterdam. Jeudi soir, les Néerlandais affrontaient les Irlandais de Shelbourne lors du match aller de 3e tour de qualification de Ligue Conférence. L’ailier, titulaire, a ouvert le score dès la 6e minute de jeu sur un penalty qu’il a lui-même provoqué avant de voir sa deuxième tentative être arrêtée par le gardien adverse lors du second acte.

Paris repasse à l’attaque

Dans une Johan Cruijff Arena à guichet fermé comme souvent, le Belge, visiblement ému, a cédé sa place en fin de partie. Une standing ovation lui a été réservée par les supporters locaux, alertes des dernières nouvelles côté mercato.

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Selon le média hollandais De Telegraaf, le PSG prépare une deuxième offre avec une enveloppe de 50 à 55 millions d’euros pour le numéro 11 ajacide.

On dit Godts bye ?

L’équipe type de la neige