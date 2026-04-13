Le Ghana tient son nouveau sélectionneur

Le Ghana a trouvé chaussure à son pied. Deux semaines après le limogeage d’Otto Addo, la Fédération ghanéenne de football a officialisé ce lundi soir l’arrivée de son nouveau sélectionneur en la personne de Carlos Queiroz. Passé notamment sur le banc du Real Madrid pendant la saison 2003-2004, le Portugais de 73 ans sera donc sur le banc des Black Stars cet été lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Une riche expérience en Coupe du monde

Après deux matchs amicaux contre le Mexique et le pays de Galles, Carlos Queiroz s’envolera avec ses joueurs pour le Mondial où un groupe relevé attend le Ghana : le Panama le 18 juin pour son entrée en lice, puis surtout l’Angleterre le 23 et enfin la Croatie le 27. Il participera – sur un banc – à son cinquième Mondial consécutif après le Portugal en 2010 puis l’Iran en 2014, 2018 et 2022.

C’est aussi la dixième sélection que Carlos Queiroz va diriger après notamment l’Afrique du Sud, le Portugal, l’Iran, encore l’Égypte. Avec la Seleçao das Quinas, le Portugais était allé jusqu’en huitième de finale en 2010, comme le rappelle le communiqué du Ghana. Dernièrement, il était sur le banc d’Oman, qu’il n’avait pas réussi à qualifier pour la Coupe du monde.

Lui, ira bien de l’autre côté de l’Atlantique cet été.

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