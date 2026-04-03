Joachim Löw dément les rumeurs et attend un banc

La fin d’une rumeur aux allures de poisson d’avril. Annoncé par ghanasoccernet sur le banc de la sélection du Ghana pour succéder à Otto Addo, Joachim Löw a mis fin aux spéculations ce vendredi. « Aucune personne du Ghana ne m’a officiellement contacté », assure l’ex-sélectionneur de l’Allemagne à Sky Sports.

L’heure de la retraite n’a pas sonné

Après son départ de la Nationalmannschaft en 2021, Löw n’a plus retrouvé de poste sur un banc. Le champion du monde 2014, âgé de 66 ans, est ouvert à entraîner une équipe nationale si l’opportunité se présente : « J’ai dit que je ne voulais pas prendre ma retraite maintenant, surtout si une autre offre intéressante et une belle perspective se présentent. Reprendre une sélection nationale me conviendrait le mieux, compte tenu de mon expérience. »

Le Ghana, en quête d’un nouveau visage sur son banc à deux mois de la Coupe du monde 2026, ne pourra pas s’appuyer sur le savoir-faire de Joachim Löw.

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