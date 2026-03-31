S’abonner au mag
  • International
  • Ghana

La curieuse décision du Ghana

AB
4 Réactions
La curieuse décision du Ghana

Tout est une question de timing. Sauf au Ghana visiblement. Quelques heures seulement après avoir perdu contre l’Allemagne en amical (2-1) et à trois mois de la Coupe du monde, la Fédération ghanéenne a en effet décidé de licencier le sélectionneur, Otto Addo. Un communiqué de six lignes a suffi pour entériner cette décision surprenante, mais certainement prise bien avant cette trêve de mars.

Deux bilans mitigés

Addo (50 ans) aura ainsi connu deux passages à la tête des Black Stars – dont il a également porté le maillot entre 1999 et 2006 (15 sélections, deux buts). D’abord en 2022, année durant laquelle il a assumé un long intérim ponctué par un premier tour de Coupe du monde au Qatar. Puis entre 2024 et ce 30 mars 2026 donc, qui l’a vu qualifier son pays pour le prochain Mondial, mais échouer sur la route de la dernière CAN (une première depuis 2004). Son dernier bilan est de 8 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Cet été, le Ghana jouera dans le groupe L : contre le Panama (18 juin, à Toronto), l’Angleterre (22 juin, à Boston) et la Croatie (27 juin, à Philadelphie).

Zidane peut toujours faire un tour de chauffe avant de prendre les Bleus.

L’Allemagne galère mais finit par faire plier le Ghana

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.