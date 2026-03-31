La curieuse décision du Ghana

Tout est une question de timing. Sauf au Ghana visiblement. Quelques heures seulement après avoir perdu contre l’Allemagne en amical (2-1) et à trois mois de la Coupe du monde, la Fédération ghanéenne a en effet décidé de licencier le sélectionneur, Otto Addo. Un communiqué de six lignes a suffi pour entériner cette décision surprenante, mais certainement prise bien avant cette trêve de mars.

GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 31, 2026

Deux bilans mitigés

Addo (50 ans) aura ainsi connu deux passages à la tête des Black Stars – dont il a également porté le maillot entre 1999 et 2006 (15 sélections, deux buts). D’abord en 2022, année durant laquelle il a assumé un long intérim ponctué par un premier tour de Coupe du monde au Qatar. Puis entre 2024 et ce 30 mars 2026 donc, qui l’a vu qualifier son pays pour le prochain Mondial, mais échouer sur la route de la dernière CAN (une première depuis 2004). Son dernier bilan est de 8 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Cet été, le Ghana jouera dans le groupe L : contre le Panama (18 juin, à Toronto), l’Angleterre (22 juin, à Boston) et la Croatie (27 juin, à Philadelphie).

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