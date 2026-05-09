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La folle série de Bournemouth

LB
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La folle série de Bournemouth

Inarrêtable. Face à Fulham, Bournemouth a enregistré sa troisième victoire consécutive (0-1), son 16e match consécutif sans défaite. Une série d’invincibilité qui rythme l’année 2026 outre-Manche.

Depuis le 3 janvier, date de leur dernière défaite face à Arsenal (2-3), les Cherries n’ont perdu aucun match en championnat. Seule ombre au tableau, cette défaite en 32es de finale de FA Cup face à Newcastle après une séance de tirs au but épique (2-2, 4 TAB 3). Sa série d’invincibilité compte donc quatre matchs de plus que Manchester City, qui n’a plus perdu en championnat depuis le 17 janvier face à Manchester United (2-0). Une des deux séries pourrait pourtant bien s’arrêter dès le 19 mai prochain puisque les Cityzens se déplaceront au Vitality Stadium pour la 37e journée de Premier League.

Avant de vivre les émotions européennes ?

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LB

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