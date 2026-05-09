Séville renverse l’Espanyol de Barcelone et se donne de l’air

Séville FC 2-1 Espanyol de Barcelone

Buts : Castrín (82e), Adams (90e+1) pour les Nervionenses // Dolan (56e) pour les Pericos

Cruel football. La lutte pour le maintien continue de faire rage en Espagne. Alors que Levante a renversé Osasuna en supériorité numérique vendredi soir (3-2), Séville se devait de l’emporter face à l’Espanyol pour se mettre à l’abri du retour tonitruant des Granotas et mettre Alavés à distance. Mission remplie pour les Nervionenses qui ont tout renversé en fin de rencontre pour finalement s’imposer 2 à 1.

Les Sévillans sont bien entrés dans leur rencontre, malgré le retard de dix minutes du coup d’envoi à cause d’un problème technique. C’est Neal Maupay qui a offert le premier frisson dès les premières minutes, avec une talonnade superbe qui s’est heurtée à l’intervention décisive de Marko Demitrović (6e). Néanmoins, l’Espanyol a peu à peu pris les commandes du match en première période. Pourtant dès le retour des vestiaires, Alexis Sánchez pensait avoir fait le plus dur en faisant trembler les filets pericos, mais la VAR a finalement signalé une position de hors-jeu de l’attaquant chilien (46e). Un sursis pour les protégés de Manolo González qui ont réussi à transformer leur avantage dix minutes plus tard grâce à Tyrhys Dolan, qui a superbement contrôlé le centre de Roberto Fernández Jaén, avant de catapulter sa demi-volée dans le petit filet d’Odysseas Vlachodimos (0-1, 56e).

Jamais ils ne se rendent

Mais les Sévillans ont fait honneur à leur devise, puisque jamais ils ne se sont rendus dans cette rencontre. Discret depuis le début de la rencontre, Andrés Castrín est venu égaliser après un exploit en solitaire (1-1, 82e). Remotivés comme jamais, les protégés de Luis García Plaza sont repartis de l’avant de plus belle. Entré en jeu à la 75e minute, Akor Adams est venu libérer tout un peuple dans le temps additionnel. L’ancien Montpelliérain n’a pas tremblé au moment de catapulter sa frappe dans les cages de Demitrović pour donner un avantage décisif aux Sévillans (2-1, 90e+1). Ce résultat leur permet donc de mettre Alavés, première équipe relégable, à trois points. Alors qu’il reste encore trois journées de championnat, huit équipes peuvent encore être reléguées en deuxième division.

La course au maintien tient toutes ses promesses.

Sevilla FC (4-4-2) : Vlachodimos – Suazo (Oso, 64e), Salas, Castrín, Carmona (J.Sánchez, 64e) – Ejuke, Gudelj, Agoumé (Sow, 58e), Vargas (Adams, 75e) – Romero (A.Sánchez, 46e), Maupay. Entraîneur : Luis García Plaza.

Espanyol de Barcelone (4-4-2) : Dmitrović – El Hilali, Calero, Cabrera, Romero (Salinas, 75e), Sánchez (Pickel, 66e), Terrats (Jofre, 75e), González, Dolan – Fernández Jaén (García, 83e), Expósito (Lozano, 83e). Entraîneur : Manolo González.

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