La préfecture de Paris en défaveur d’une fan zone pour la finale de Ligue des champions

Mieux vaut ne rien préparer. Alors que le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, souhaite la mise en place d’une fan zone dans la capitale pour permettre aux supporters parisiens de se rassembler pour visionner la finale de la Ligue des champions, la préfecture de police de Paris s’est dite « défavorable » à une telle mesure auprès de l’AFP.

Multiples évènements et risque de débordements

La finale de C1 qui se disputera à la Puskás Aréna de Budapest le samedi 30 mai prochain entre le Paris Saint-Germain et Arsenal (18h) entre en concurrence avec de nombreux autres évènements qui se dérouleront dans la capitale française ce même jour. La préfecture explique ainsi son désaccord par rapport à la mobilisation des forces de l’ordre sur d’autres manifestations d’ampleur comme les concerts d’Aya Nakamura au Stade de France, de Damso à la Défense Arena, de Bouss à Bercy et le Tournoi de Roland-Garros qui aura déjà débuté.

La préfecture craint également des débordements, à l’image de ceux ayant émaillé les célébrations de la qualification en finale mercredi. « La préfecture de police échange avec l’ensemble des parties sur les différents événements prévus afin de permettre aux habitants de l’agglomération parisienne de profiter des festivités en sécurité. Son rôle est d’assurer la sécurité de celles et ceux qui souhaitent faire la fête, mais aussi de s’assurer que celles et ceux qui voudraient profiter d’un moment de liesse pour commettre des infractions ne puissent perturber la quiétude de tous », assure l’institution. Mince espoir pour les supporters parisiens, la décision de la préfecture n’est pas encore entérinée.

Pas sûr qu’une telle décision empêche les supporters de sortir faire la fête en cas de sacre.

Arsenal se prend un poster par Victor Wembanyama