Un ancien coach de Nantes empoche une victoire précieuse pour le maintien

Waldemar Kita n’avait pourtant pas vanté ses mérites. Débarqué de Nantes au début de l’hiver, Luis Castro se refait la cerise sous le doux soleil de Valence. Pendant que les Canaris filaient en Ligue 2 vendredi soir, l’ancien entraîneur de Dunkerque continue sa mission maintien avec Levante. Sur leur pelouse, les joueurs de Luis Castro se sont imposés 3-2 contre Osasuna et reviennent à un point du premier non-relégable, le triste Séville FC, plutôt habitué à jouer des finales de Ligue Europa.

13 équipes risquent encore la descente

Los Blanquirrojos ne sont pas les seuls en danger dans cette course au maintien complètement déjantée. À la 35e journée, huit petits points séparent Levante, 18e, et Getafe 7e. Conséquence : treize clubs peuvent encore descendre : les magnats de la multipropriété Girona, la palme de Majorque, les Méditerranéens d’Elche, le petit frère l’Espanyol de Barcelone, les Sudistes de Valence, les cauchemars de Strasbourg du Rayo Valleacno, les rois de Navarre d’Osasuna, les faux amis d’Antoine Griezmann de la Real Sociead, les Basques de Bilbao, les Andalous de Séville et donc les parias de Getafe. Ajouter à cela Alavés et Oviedo, respectivement 19e et 20e.

Ça va être la furia cette fin de saison !

Grosses performances pour Nicolas Pépé et Georges Mikautadze