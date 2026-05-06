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- Bayern-PSG (1-1)
Les notes du Paris Saint-Germain
La folie de l’aller passée, le PSG a montré une autre facette : solide, pragmatique et létal. Un tableau dans lequel Safonov, Pacho ou encore Kvara ont brillé en maîtres.
Paris Saint-Germain
Matvey Safonov
À cause de lui (et de Neuer), on n’a pas eu le droit au deuxième match du siècle. Joy killer.
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Warren Zaïre-Emery
Paul Seixas par ci, Paul Seixas par là : parlez tant que vous voulez de la précocité du cycliste, mais sachez que Warren Zaïre-Emery a déjà gravi tous les sommets, et sans vélo.
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Marquinhos
Si y en a un qui savait que ce n’était pas fini à la 90e+3, c’est bien lui. D’ailleurs, devinez qui s’est fait aspirer sur l’égalisation ? #connaistoitoimeme
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Willian Pacho
Qui vous dit que c’est un chewing-gum qu’il mâche aussi vigoureusement ? Pourtant, quand il l’a déballé, ça avait un maillot rouge.
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Nuno Mendes
Vu comme il a fini esquinté, lui n’aurait peut-être pas refusé d’être exclu à la demi-heure de jeu.
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João Neves
Franchement, à sa place, plutôt qu’une reprise de la tête, on aurait tenté un manchette : avec cet arbitre, ça aurait pu passer.
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Vitinha
Si Amazon réinvestit et réembauche fort en France, c’est juste pour suivre la cadence de Vitinha Prime : encore 88% de colis arrivés à bon port lors des 90 dernières minutes.
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Fabián Ruiz
Dégoûté de ne pas avoir vécu la soirée de l’année la semaine dernière, il a appris à ses dépens que les afters sont toujours plus difficiles et décevants. Remplacé par Lucas Beraldo (76e), pour débarrasser.
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Désiré Doué
Dommage que le plus costaud au Bayern se trouvait en bas de la tribune et au premier rang, il n’aurait pas été de trop pour bloquer le DD le long de la ligne. Remplacé par Lucas Hernandez (76e), au premier rang lui aussi.
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Ousmane Dembélé
Il a décroché le Bayern dès la première sonnerie, après il n’avait plus de crédit pour passer ses appels. Relayé par Bradley Barcola (65e) pour le SAV.
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Khvicha Kvaratskhelia
Bon, il faut se rendre à l’évidence : il nous semble qu’il est un peu trop fort pour rejoindre la colonie géorgienne du FC Metz.
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João Pinheiro
Le jeu à trois des Portugais pour dégager le camp du PSG était parfait.
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Par Mathieu Rollinger