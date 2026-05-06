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Les notes du Paris Saint-Germain

Par Mathieu Rollinger
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Les notes du Paris Saint-Germain

La folie de l’aller passée, le PSG a montré une autre facette : solide, pragmatique et létal. Un tableau dans lequel Safonov, Pacho ou encore Kvara ont brillé en maîtres.

Paris Saint-Germain

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Matvey Safonov

À cause de lui (et de Neuer), on n’a pas eu le droit au deuxième match du siècle. Joy killer.

Note de la rédaction 2/10
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Warren Zaïre-Emery

Paul Seixas par ci, Paul Seixas par là : parlez tant que vous voulez de la précocité du cycliste, mais sachez que Warren Zaïre-Emery a déjà gravi tous les sommets, et sans vélo.

Note de la rédaction 8/10
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Marquinhos

Si y en a un qui savait que ce n’était pas fini à la 90e+3, c’est bien lui. D’ailleurs, devinez qui s’est fait aspirer sur l’égalisation ? #connaistoitoimeme

Note de la rédaction 7.5/10
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Willian Pacho

Qui vous dit que c’est un chewing-gum qu’il mâche aussi vigoureusement ? Pourtant, quand il l’a déballé, ça avait un maillot rouge.

Note de la rédaction 9/10
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Nuno Mendes

Vu comme il a fini esquinté, lui n’aurait peut-être pas refusé d’être exclu à la demi-heure de jeu.

Note de la rédaction 6/10
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João Neves

Franchement, à sa place, plutôt qu’une reprise de la tête, on aurait tenté un manchette : avec cet arbitre, ça aurait pu passer.

Note de la rédaction 6.5/10
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Vitinha

Si Amazon réinvestit et réembauche fort en France, c’est juste pour suivre la cadence de Vitinha Prime : encore 88% de colis arrivés à bon port lors des 90 dernières minutes.

Note de la rédaction 7/10
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Fabián Ruiz

Dégoûté de ne pas avoir vécu la soirée de l’année la semaine dernière, il a appris à ses dépens que les afters sont toujours plus difficiles et décevants. Remplacé par Lucas Beraldo (76e), pour débarrasser.

Note de la rédaction 5.5/10
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Désiré Doué

Dommage que le plus costaud au Bayern se trouvait en bas de la tribune et au premier rang, il n’aurait pas été de trop pour bloquer le DD le long de la ligne. Remplacé par Lucas Hernandez (76e), au premier rang lui aussi.

Note de la rédaction 7/10
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Ousmane Dembélé

Il a décroché le Bayern dès la première sonnerie, après il n’avait plus de crédit pour passer ses appels. Relayé par Bradley Barcola (65e) pour le SAV.

Note de la rédaction 5/10
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Khvicha Kvaratskhelia

Bon, il faut se rendre à l’évidence : il nous semble qu’il est un peu trop fort pour rejoindre la colonie géorgienne du FC Metz.

Note de la rédaction 7/10
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João Pinheiro

Le jeu à trois des Portugais pour dégager le camp du PSG était parfait.

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