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- Demies
- Bayern-PSG (1-1)
Les notes du Bayern
Les Bavarois n’iront pas à Budapest, la faute au PSG, à leur attaque à la ramasse et à Dayot Upamecano, pris de vitesse par Khvicha Kvaratskhelia en tout début de match. C’était déjà trop tard.
Manuel Neuer
Jean-Louis Aubert, Francis Cabrel, Jean-Paul Rouve et une trentaine d’artistes assisteront à la tournée d’adieu du chanteur
Renaud Manuel Neuer, au Zénith de Paris. Putain de soirée !
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Josip Stanisic
Grand, maigre et endurant. Paul Seixas sait où commencer son casting pour trouver ses coéquipiers du Tour de France cet été. Remplacé par Alphonso Davies (67e), joueur de plaines.
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Dayot Upamecano
Lui aussi, la spider-cam l’a fait chier. Il n’y en avait pas à l’école Joliot-Curie d’Évreux. Suppléé par Lennart (Spider) Karl (85e).
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Jonathan Tah
Il existe 639 mots de trois lettres, et deux jouent au Bayern : Tah, qui a laissé sa place à Kim (67e).
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Konrad Laimer
On arrive en 2028, et on ne sait toujours pas s’il a fait main avant Nuno Mendes. Il faudrait lancer une bouteille à Laimer…
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Aleksandar Pavlović
C’est le mec qui arrive avec du houmous et une baguette aux 30 ans de ta sœur. C’est sympa, mais il manque un truc.
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Joshua Kimmich
L’élève de Bastian Schweinsteiger a encore du boulot.
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Michael Olise
L’élève d’Arjen Robben a du boulot.
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Jamal Musiala
23 ans et déjà 239 matchs avec le Bayern Munich : le Jul du Bayern a besoin de repos pour peaufiner son style. Remplacé par Nicolas Jackson (78e), qui n’aura pas son biopic au Bayern.
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Luis Díaz
Bernard Cazeneuve, Bruno Retailleau, Alain Juppé, Luis Díaz, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal… La liste des mecs qui font tout tout seul mais ne sont pas élus s’agrandit ce soir.
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Harry Kane
Pas mal, ce nouveau milieu de terrain du Bayern. S’il avait joué attaquant tout le match…
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Par Ulysse Llamas