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Deux buts d’avance pour le PSG à la mi-temps

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Deux buts d’avance pour le PSG à la mi-temps

Encore 45 minutes à tenir. La demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG a été moins prolifique qu’à l’aller (5-4). La première mi-temps de cette deuxième manche a pourtant commencé en fanfare avec l’ouverture du score précoce d’Ousmane Dembélé, servi par un Kvicha Kvaratskhelia intenable.

Une histoire de mains

La suite de la partie a été marquée par deux mains litigieuses, de Nuno Mendes puis de João Neves, non sifflées par l’arbitre du soir João Pinheiro. Le Bayern Munich s’est lui montré maladroit devant le but de Matveï Safonov et reste à 0-1. En deuxième mi-temps, les Allemands devront donc rattraper un retard de deux buts pour espérer, au mieux, disputer la prolongation. 

Budapest se rapproche pour les Parigots.

Revivez Bayern-PSG (1-1)

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