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Le PSG vise un international français

JF
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Le PSG vise un international français

Ça serait de la triche, non ? Non content d’être double champion d’Europe, le PSG se serait mis en tête de piller ses principaux concurrents. Selon une information de L’Équipe du soir, divulguée dans la soirée de mercredi à jeudi, le club parisien aurait pour objectif de faire venir Michael Olise dans la capitale.

Parmi les principaux dangers que les Parisiens ont affronté en Ligue des champions cette saison, l’international français serait donc dans le viseur du PSG, qui devrait pouvoir sortir le chéquier cet été. Pour le moment, ça reste une rumeur d’avant Mondial, mais à suivre.

Peu de chance quand même que le Bayern se laisse faire dans cette histoire.

Didier Domi : « Dans la Ligue des champions moderne, ce PSG est juste derrière le Barça de Guardiola »

JF

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