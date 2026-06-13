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Warren Zaïre-Emery revient sur son absence dans le onze du PSG en finale de C1

MBC
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Warren Zaïre-Emery revient sur son absence dans le onze du PSG en finale de C1

Didier Deschamps a reçu le message si la France va en finale. Malgré sa saison étincelante avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery n’était pas présent dans le onze de départ de Luis Enrique pour la finale de la Ligue des champions remportée face à Arsenal. 

« J’étais un peu frustré »

Dans un entretien pour Téléfoot enregistré aux États-Unis où il se prépare à disputer sa première Coupe du monde, le Parisien est revenu sur la décision de son entraîneur : « Ce sont les choix du coach, c’est sa formule. On ne peut pas lui en vouloir. Il a gagné donc c’est comme ça. Sur le moment, j’étais un peu frustré, mais quand on voit l’équipe qui gagne, que tout se passe bien, on ne peut qu’être content. »

Ce soir-là, il avait remplacé Fabián Ruiz à la 96e minute. Warren Zaïre-Emery l’admet : « J’ai pris du plaisir à entrer sur le terrain. » De bon augure pour la Coupe du monde où il devrait commencer en tant que remplaçant.

Interdit de bars, mais autorisé sur les bancs.

Cette promesse que le PSG cherche encore à prêter

MBC

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