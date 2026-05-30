La compo du PSG est tombée

La voici, la voilà. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de la finale de Ligue des champions contre Arsenal, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a dévoilé son onze de départ. Matveï Safonov est logiquement titularisé au poste de gardien. La défense composée de Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes enregistre le retour d’Achraf Hakimi sur le flanc droit.

Une demi-surprise au milieu

Au milieu demi-surprise, Warren Zaïre-Emery ne commencera pas dans la peau d’un titulaire. Luis Enrique a préféré Fabian Ruiz qui sera aligné aux côtés de Vitinha et João Neves. Devant, c’est du classique : Khvitcha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Que la fête commence !

Les mots de Luis Enrique avant la finale