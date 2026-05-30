Liverpool intéressé par Pierre Sage ?

Pas maintenant, pas aujourd’hui, pas après tout ce que tu as fait. Liverpool vient de se séparer d’Arne Slot. Pour le remplacer à la tête des Reds, les candidats seraient au nombre de trois : Andoni Iraola à la recherche d’un club à la suite de son départ de Bournemouth, Sebastian Hoeness de Stuttgart et enfin Pierre Sage du Racing Club de Lens.

L’option Sage

D’après les informations de The Athletic, le nom de l’entraîneur vainqueur de la Coupe de France avec les Sang et Or serait bien inscrit dans la start-list des dirigeants de Liverpool. À l’heure actuelle, Andoni Iraola garderait la pole position pour briguer le poste lâché par Arne Slot, mais le technicien français resterait une option aux yeux du club de la Mersey.

Si Sage file à Liverpool, les Lensois ne pourront pas mourir tranquilles.

Franck Haise commente le potentiel intérêt de Liverpool